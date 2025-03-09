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Военная операция на Украине ,  
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Маск назвал главу МИД Польши маленьким человеком после слов о Starlink

Сюжет
Военная операция на Украине
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: FotoDax / Shutterstock)

Бизнесмен и куратор департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «маленьким человеком».

Об этом он написал на своей странице в X после слов главы польского МИДа о Starlink.

«Веди себя тише, маленький человечек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет», — написал Маск.

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Фото:Shannon Stapleton / Reuters

Так он отреагировал на заявление Сикорского с предупреждением, что, если SpaceX покажет себя ненадежным поставщиком, Польше придется искать других. Министр тогда отметил, что Варшава ежегодно тратит на обеспечение Starlink на Украине $50 млн.

Сикорский, в свою очередь, написал подобный пост после публикации Маска, где тот назвал Starlink «костяком украинской армии». Предприниматель заявил, что «вся передовая линия рухнет», если он отключит систему. Позднее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что «никто не угрожал отключить Украину от Starlink».

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Илон Маск Польша Starlink Радослав Сикорский
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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