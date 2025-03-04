В Воронеже арестовали мужчину за передачу СБУ данных о военном объекте

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В Воронеже задержали 33-летнего мужчину по подозрению в передаче данных о военном объекте Службе безопасности Украины (СБУ), сообщила пресс-служба ФСБ России.

По информации службы, молодой человек самостоятельно связался с украинским ведомством в 2024 году.

«Посредством иностранного мессенджера WhatsApp передал иностранной разведке сведения о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении мужчины завел следственный отдел управления ФСБ по Ленинградскому военному округу.

Молодого человека подозревают в совершении преступления по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб. Он помещен под арест.

После начала военной операции россиян регулярно арестовывают за сотрудничество с украинскими правоохранительными органами.

В частности, в начале февраля суд в Ростове-на-Дону отправил под арест женщин, задержанных по подозрению в подготовке теракта по заданию СБУ. Всего в рамках расследования задержали четырех гражданок.

По данным следствия, девушки собирались совершить теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и устроить диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. В ходе обыска в квартирах женщин нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки и электродетонаторы.