В Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта

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Объект энергетической инфраструктуры в Одесской области получил повреждения, сообщила пресс-служба украинской компании ДТЭК.

«Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели», — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что аварийные бригады работают сутками, чтобы ликвидировать последствия удара. Оператор не уточнил, где именно находится объект инфраструктуры.

В ночь на 8 марта в Одессе после нескольких взрывов загорелись промышленное предприятие и АЗС.

5 марта в городе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, часть города осталась без света, воды и тепла. Взрывы также произошли в Черноморске Одесской области, Сумах, Харькове и Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.