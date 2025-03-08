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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны сообщили об ударе по инфраструктуре ВПК Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины, сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар произвели с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракетных войск группировки «Днепр».

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Повреждения получили цеха производства, склады хранения и пункты управления БПЛА. Удар нанесли также по «скоплениям живой силы и техники» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148 районах.

Минобороны заявило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 7 марта российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. В российском военном ведомстве отметили, что все объекты поражены.

С 1 по 7 марта российские силы нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре военных аэродромов, складов с боеприпасами, цехам производства дронов на Украине.

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Теги
Военная операция на Украине Минобороны ВПК Украина
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