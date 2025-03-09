В Черкасской области сообщили о повреждении предприятия

Фото: dsns_telegram / Telegram

Предприятие в Черкасской области Украины получило повреждения, сообщил глава региона Игорь Табурец.

«Пострадало одно из предприятий», — написал он в своем телеграм-канале. По словам Табурца, меры для ликвидации последствий приняты, угрозы для жизни и здоровья жителей нет.

Глава региона добавил, что ночью в Черкасской области действовала воздушная тревога. Украинское издание «Суспiльне» сообщало о взрывах в Черкассах, на окраине города и в его окрестностях.

Накануне, 8 марта, в Одессе загорелись промышленное предприятие и АЗС после взрывов. Также повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.