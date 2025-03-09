 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Черкасской области сообщили о повреждении предприятия

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Предприятие в Черкасской области Украины получило повреждения, сообщил глава региона Игорь Табурец.

«Пострадало одно из предприятий», — написал он в своем телеграм-канале. По словам Табурца, меры для ликвидации последствий приняты, угрозы для жизни и здоровья жителей нет.

Глава региона добавил, что ночью в Черкасской области действовала воздушная тревога. Украинское издание «Суспiльне» сообщало о взрывах в Черкассах, на окраине города и в его окрестностях.

В Одессе заявили о пожаре на предприятии после взрывов
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Накануне, 8 марта, в Одессе загорелись промышленное предприятие и АЗС после взрывов. Также повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Украина Черкасская область предприятие взрыв
Материалы по теме
В Одессе заявили о пожаре на предприятии после взрывов
Политика
В Кривом Роге и Днепре прозвучали взрывы
Политика
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Глава UFC отреагировал на триумф Анкалаева фразой «победил, кто должен»Спорт, 12:53
Под взором главы ФБР. Как Россия получила чемпиона UFC в новом весеСпорт, 12:42
Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с 85-летиемОбщество, 12:39
Российского чемпиона признали первой звездой дня в НХЛ за хет-трикСпорт, 12:39
Пользователи сообщили о сбое в работе Visa и Mastercard на УкраинеФинансы, 12:34
Хабиб Нурмагомедов и Махачев поздравили россиянина с титулом в UFCСпорт, 12:29
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 12:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Президент Сирии назвал столкновения в стране «ожидаемыми проблемами»Политика, 12:25
Израиль разработал план давления на ХАМАС из-за риска срыва перемирияПолитика, 12:19
Ефимов заявил о реорганизации участка у метро «Аэропорт» по программе КРТГород, 12:10
Минобороны сообщило об освобождении Лебедевки в Курской областиПолитика, 12:07
Экс-глава Нацразведки США назвал российского чемпиона UFC своим другомСпорт, 11:52
Дмитриев предупредил об опасности затягивания конфликта на УкраинеПолитика, 11:52
Эксперт объяснил, почему Анкалаев не смог провести тейкдаун в бою UFCСпорт, 11:39