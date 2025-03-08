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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе заявили о пожарах на предприятии и АЗС после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
В Одессе загорелись промышленное предприятие и АЗС после взрывов, есть повреждения и разрушения, сообщил Кипер. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по энергетике и объектам ВПК Украины

В Одессе после волны взрывов загорелись промышленное предприятие и АЗС, сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Олег Кипер.

«Есть повреждения и разрушения. <...> Загорелось промышленное здание и АЗС», — написал он.

Последствия ликвидируют сотрудники профильных служб, информация о пострадавших уточняется, добавил Кипер.

С 22:20 примерно в течение часа о взрывах в Одессе сообщали «Страна», «Суспiльне» и другие украинские СМИ.

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Около 20:30 7 марта в Одесской и некоторых других областях Украины объявили воздушную тревогу. К 23:20 в Одесской области ее отменили. По состоянию на полночь 8 марта сигналы воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях Украины, в Киеве и некоторых районах Черкасской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Одесса ущерб энергетика взрывы
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