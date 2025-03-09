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Общество ,  
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Вильфанд рассказал, почему в европейской части России аномально потеплело

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В европейской части России сейчас на 3–4 градуса теплее нормы из-за отсутствия снега, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3–4 градуса ниже, чем сейчас», — сказал он.

Вильфанд объяснил, что при отсутствии снега любое прогревание почвы сразу отражается на температуре воздуха. По его словам, даже небольшой снежный покров высотой от 5 до 10 см способствовал бы снижению температуры на несколько градусов.

Из-за рекордного тепла в Московском регионе полностью растаял снег
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Фото:ChasovojPogody / Telegram

В первую неделю марта из-за рекордного тепла снежный покров полностью исчез в Москве и Московской области, Тульской и Тверской областях, а также на большинстве территорий Калужской и Курской областей.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, через неделю граница снежного покрова отступит вглубь страны еще на 200–300 км.

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глобальное потепление синоптики Роман Вильфанд Весна
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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Вильфанд сообщил о потеплении в Москве в начале марта
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