Вильфанд рассказал, почему в европейской части России аномально потеплело

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В европейской части России сейчас на 3–4 градуса теплее нормы из-за отсутствия снега, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3–4 градуса ниже, чем сейчас», — сказал он.

Вильфанд объяснил, что при отсутствии снега любое прогревание почвы сразу отражается на температуре воздуха. По его словам, даже небольшой снежный покров высотой от 5 до 10 см способствовал бы снижению температуры на несколько градусов.

В первую неделю марта из-за рекордного тепла снежный покров полностью исчез в Москве и Московской области, Тульской и Тверской областях, а также на большинстве территорий Калужской и Курской областей.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, через неделю граница снежного покрова отступит вглубь страны еще на 200–300 км.