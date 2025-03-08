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Военная операция на Украине ,  
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Слюсарь сообщил о пожаре в Ростовской области из-за падения дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Пожар в частном доме в селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области начался из-за падения дрона при отражении атаки, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что пожарные расчеты локализовали возгорание, никто не пострадал. «Проживающая в загоревшемся доме семья отселена, как и жители нескольких соседних домов. С утра муниципальная комиссия проведет оценку причиненного ущерба», — написал Слюсарь.

Врио главы региона добавил, что в Ростовской области объявлена беспилотная опасность.

Слюсарь заявил об отраженных атаках БПЛА на два района Ростовской области
Политика

Слюсарь регулярно сообщает об атаках украинских беспилотников на регион. Так, в ночь на 8 марта российские силы противовоздушной обороны отразили атаки украинских дронов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Тогда, по словам Слюсаря, никто не пострадал, разрушений не было.

На фоне регулярных атак в регионе ввели режим повышенной готовности.

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Теги
Ростовская область Юрий Слюсарь Военная операция на Украине
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