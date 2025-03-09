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Общество ,  
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Минпросвещения определилось с датами последних звонков и выпускных

Последние звонки в российских школах в этом учебном году пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Ведомство уже разослало рекомендации по регионам. В частности, на выпускных будут поднимать флаг и исполнять гимн России, чествовать представителей многопоколенных и многодетных семей. Кроме того, на церемонии будут выступать участники спецоперации на Украине и родители школьников.

Также Минпросвещения поручило регионам обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

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Фото:РБК

Согласно графику Единого государственного экзамена (ЕГЭ), основной этап экзамена начнется 23 мая и закончится 10 июня. Пересдачи состоятся 3 и 4 июля.

В прошлом году последние звонки также пришлись на 24–25 мая, а 28 и 29 июня прошли выпускные вечера.

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Теги
Минпросвещения последний звонок выпускные школьники
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