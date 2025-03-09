Трамп прервал журналиста NBC после вопроса о ссоре Маска и Рубио

Президент США Дональд Трамп прервал журналиста телеканала NBC News после вопроса о конфликте предпринимателя Илона Маска с государственным секретарем США Марко Рубио. Видеозапись выступления республиканца перед репортерами опубликовал бизнесмен и совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг сообщил в соцсети X.

Журналист рассказал, что спросил у Трампа, был ли конфликт между предпринимателем и госсекретарем, на что американский лидер ответил отрицательно.

Когда журналист попытался задать уточняющий вопрос, Трамп переспросил, какое СМИ тот представляет.

«Ничего удивительного. Достаточно, NBC», — сказал Трамп, получив ответ.

Ранее The New York Times сообщила о ссоре Илона Маска с Марко Рубио на заседании кабинета министров, состоявшемся 6 марта 2025 года. Собеседники издания рассказали, что Рубио вышел из себя из-за того, что был вынужден «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире».

По данным издания, госсекретарь назвал неправдой утверждения Маска о неспособности Госдепартамента сократить свой штат. Более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию, сказал госсекретарь в ответ на претензии.

Трамп после появления этого сообщения назвал отношения Маска и Рубио «прекрасными».