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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп прервал журналиста NBC после вопроса о ссоре Маска и Рубио

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп прервал журналиста телеканала NBC News после вопроса о конфликте предпринимателя Илона Маска с государственным секретарем США Марко Рубио. Видеозапись выступления республиканца перед репортерами опубликовал бизнесмен и совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг сообщил в соцсети X.

Журналист рассказал, что спросил у Трампа, был ли конфликт между предпринимателем и госсекретарем, на что американский лидер ответил отрицательно.

Трамп назвал «прекрасными» отношения Маска и Рубио после сведений о ссоре
Политика

Когда журналист попытался задать уточняющий вопрос, Трамп переспросил, какое СМИ тот представляет.

«Ничего удивительного. Достаточно, NBC», — сказал Трамп, получив ответ.

Ранее The New York Times сообщила о ссоре Илона Маска с Марко Рубио на заседании кабинета министров, состоявшемся 6 марта 2025 года. Собеседники издания рассказали, что Рубио вышел из себя из-за того, что был вынужден «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире».

По данным издания, госсекретарь назвал неправдой утверждения Маска о неспособности Госдепартамента сократить свой штат. Более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию, сказал госсекретарь в ответ на претензии.

Трамп после появления этого сообщения назвал отношения Маска и Рубио «прекрасными».

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Дональд Трамп Марко Рубио Илон Маск конфликт
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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