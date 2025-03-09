Минздрав США предложил сотрудникам уволиться в обмен на выплату $25 тыс.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на получение единоразовой выплаты в размере $25 тыс. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой со ссылкой на осведомленный источник.

По данным канала, инициатива является частью кампании по массовому сокращению штата государственных служащих, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа.

Срок действия предложения о добровольном увольнении истекает в пятницу, 14 марта, уточнил источник CBS. В минздраве США работают более 80 тыс. человек.

В феврале 2025 года телеканал NBC сообщил, что администрация Дональда Трампа планирует уволить сотни высокопоставленных сотрудников Министерства внутренней безопасности. Цель такого шага — «очистка» ведомства страны от людей, которые действуют вразрез с целями администрации.

Как отмечали собеседники телеканала, у аппарата президента есть «централизованный план» и список людей, которых должны отправить в отставку.