Bild узнал о планах Германии отказаться от F-35A из-за «аварийной кнопки»

Германия может разорвать контракт с США на поставку 35 американских истребителей F-35A, если Вашингтон решит встроить в них так называемую «аварийную кнопку», как это было сделано с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленные Киеву. Об этом сообщает Bild.

После того, как США дистанционно отключили на уже поставленных Киеву системах HIMARS возможность обнаружения и захвата цели, в Европе опасаются, что Вашингтон сможет дистанционно деактивировать свое вооружение на территории союза, используя систему дистанционного отключения (Kill Switch).

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер допустил, что в случае, если «США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта».

По данным издания, «в центре опасений» в Германии — 35 американских истребителей F-35А на сумму €8,3 млрд, в которые США могут встроить «аварийный выключатель». При этом покупка инфраструктуры, необходимой для истребителей, обойдется Германии еще в несколько млрд евро.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin. Это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для нужд ВМС США.

В марте 2024 года в США запустили в серийное производство истребители F-35A Lightning II спустя 22 года после начала разработки.

В ноябре 2024 года миллиардер Илон Маск раскритиковал качество истребителей F-35. По его мнению, самолеты оказались неудачными из-за своей дороговизны и завышенных требований разных сторон на этапе разработки.