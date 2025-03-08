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Военная операция на Украине ,  
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МИД Польши пошутил о референдуме насчет членства Венгрии в ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине

Решение Венгрии провести референдум насчет принятия Украины в Евросоюз наводит на мысль, какие были бы результаты, если бы в европейских странах задумались, оставлять ли саму Венгрию в ЕС. Об этом заявил в X польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Венгрия планирует проводить референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. А мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана», — написал министр.

«Решающий момент для европейской безопасности»: как проходит саммит ЕС
Фотогалерея 
Фото:Christian Hartmann / Reuters

Ранее Виктор Орбан объявил о намерении провести опрос среди населения страны относительно вступления Украины в Евросоюз. По словам Орбана, для начала необходимо решить данный вопрос, а затем принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества.

6 марта 2025 года в Брюсселе завершился внеочередной экстренный саммит, по итогам которого главы государств и правительств Евросоюза поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества. Венгрия единственная из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине.

Референдум о вступлении Венгрии в Европейский союз состоялся 12 апреля 2003 года. При явке в 45,59 % подавляющее большинство проголосовавших венгров (более 80 %) высказались за вступление Венгрии в Евросоюз. 1 мая 2004 года с учетом результатов референдума Венгрия официально вступила в ЕС.

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Польша МИД Польши Радослав Сикорский Венгрия Виктор Орбан Украина Евросоюз
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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