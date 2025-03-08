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Умер экс-начальник штаба центра спецназначения ФСБ генерал Мирошниченко

Глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» генерал Мирошниченко умер в 71 год
Мирошниченко участвовал в операциях в Афганистане, освобождал заложников в Буденновске, в театре на Дубровке и на Васильевском спуске
Александр Мирошниченко
Александр Мирошниченко (Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости)

Президент международной ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа», генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Там отметили, что за время службы Мирошниченко принял участие во многих спецоперациях, в том числе в Сарапуле, Саратове, Баку, Минеральных Водах. Он также освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске в Москве, в селе Первомайском в Дагестане и театре на Дубровке.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Мирошниченко родился в 1953 году в Москве. В 1977 году он окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде, а 1978-м начал службу в Группе «А» Седьмого управления КГБ СССР. С конца 1990-х и до второй половины 2000-х годов занимал руководящие должности в Центре специального назначения ФСБ России. Так, в 1998–1999 годах он возглавлял управление «Альфа» Центра спецназначения ФСБ, а потом восемь лет был начальником штаба — первым замначальника центра.

После службы Мирошниченко занимал должности вице-губернатора Тверской области, а также помощника министра обороны. В марте 2023 года был избран президентом Международной ассоциации ветеранов группы «Альфа».

Мирошниченко награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, двумя орденами Мужества, «За военные заслуги», Почета, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

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«Альфа» ФСБ КГБ генералы
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