Умер герой штурма дворца Амина в Афганистане Павел Климов

Павел Климов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Участник штурма дворца Тадж-Бек, резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина, в декабре 1979 года Павел Климов скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Во время штурма дворца Амина он был тяжело ранен в живот, потерял много крови, но чудом остался жив, отметили в ассоциации ветеранов. Там добавили, что незадолго до смерти Климов принял участие в двухсерийном документальном фильме «Гром небесный», который выйдет к 45-летию операции «Шторм-333» в Кабуле.

В начале октября 1979 года генсек Народной демократической партии Афганистана и лидер страны Нур Мухаммед Тараки был убит заговорщиками во главе со своим заместителем Хафизуллой Амином, объявившим себя новым главой государства. Советское руководство подозревало Амина в связях с ЦРУ и опасалось, что страна при его правлении может попасть под влияние США или под влияние радикальных исламистов. Советские власти решили провести операцию по захвату около 20 ключевых объектов афганской столицы. Одной из целей стал дворец Тадж-Бек, больше известный как дворец Амина. Штурм этого укрепленного комплекса получил название «Шторм-333» и был поручен группе «Гром», состоявшей из бойцов «Альфы», и отряду спецназначения Первого главного управления КГБ СССР «Зенит».

Климов родился 15 сентября 1951 года в городе Химки Московской области. После окончания средней школы год отработал токарем на заводе, затем был призван в ряды Вооруженных сил СССР, где окончил школу сержантского состава. В 1974 году был зачислен в первый состав группы «А» Седьмого управления КГБ СССР. Он принимал участие в боевых оперативных мероприятиях и специальных операциях по освобождению заложников и нейтрализации террористов. Награжден орденом Красного Знамени.