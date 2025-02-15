RTVI сообщил об обысках в домах экс-полковников группы «Альфа»

Фото: Илья Московец / ura.ru / Global Look Press

В коттеджах двух полковников ФСБ, бывших сотрудников группы «Альфа» прошли обыски, сообщает телеканал RTVI со ссылкой на источники.

По его данным, сотрудники СК провели следственные мероприятия в домах Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова.

Обыски провели в рамках расследования убийств двух женщин в Сочи, совершенных в 2001 и 2005 годах. По данным следствия, нападения организовала местная ОПГ криминального авторитета Виктора Власова (Кириллыча).

Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Ворошилина в Солнечногорском районе Подмосковья и особняк в Мытищинским районе, где проживает Неразников. Мероприятия провели при поддержке вооруженных сотрудников МВД, отмечает RTVI.

Неразникова и Ворошилина также отвезли на допрос.

По данным телеканала, следователи одна из убитых в Сочи женщин владела гостиницей, которая сейчас принадлежит сейчас Ворошилину.

РБК обратился за комментарием в СК России и управление ведомства по Московской области.

Власова, обвиняемого в убийствах женщин, задержали в октябре 2023 года. Он возглавлял преступную группировку, в которую входили мигранты из Казахстана. Члены этой группировки занимались рэкетом, наркоторговлей, рейдерством, организацией проституции.