В аэропортах еще двух городов России ограничили полеты

Ограничения действуют с 03:13 мск. Вечером аналогичные меры вводили в аэропортах Волгограда и Саратова, их уже отменили

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения на прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности» полетов гражданских судов. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действуют с 03:13 мск.

Ранее в ночь на 8 марта аналогичные ограничения вводили в аэропортах Волгограда и Саратова, их уже сняли.

В Саратове ограничения сняли в 02:00 мск. Они действовали с 22:30 мск 7 марта. В Волгограде их ввели в 21:54 мск тем же вечером, в 02:23 мск 8 марта полеты вновь разрешили.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне военной операции. Как правило, это связано с атаками беспилотников.

В Грозном ограничения на полеты в последний раз вводились 2 марта, они действовали чуть менее часа. В аэропорту Владикавказа полеты ограничивали15 февраля, такие же меры тогда вводили и в Грозном.