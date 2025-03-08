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Военная операция на Украине ,  
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В аэропортах еще двух городов России ограничили полеты

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Ограничения действуют с 03:13 мск. Вечером аналогичные меры вводили в аэропортах Волгограда и Саратова, их уже отменили

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения на прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности» полетов гражданских судов. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действуют с 03:13 мск.

Ранее в ночь на 8 марта аналогичные ограничения вводили в аэропортах Волгограда и Саратова, их уже сняли.

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В Саратове ограничения сняли в 02:00 мск. Они действовали с 22:30 мск 7 марта. В Волгограде их ввели в 21:54 мск тем же вечером, в 02:23 мск 8 марта полеты вновь разрешили.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне военной операции. Как правило, это связано с атаками беспилотников.

В Грозном ограничения на полеты в последний раз вводились 2 марта, они действовали чуть менее часа. В аэропорту Владикавказа полеты ограничивали15 февраля, такие же меры тогда вводили и в Грозном.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владикавказ Грозный Чечня Северная Осетия
Материалы по теме
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Политика
Во втором за вечер российском аэропорту приостановили полеты
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Аэропорт Волгограда приостановил полеты «для обеспечения безопасности»
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