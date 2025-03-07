В МВД заявили, что блогер Митрошина скрывалась от полиции

Фото: МВД России

Блогер Александра Митрошина скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск. Информация об этом содержится в базе розыска ведомства. В карточке значится, что Митрошина разыскивалась по статье Уголовного кодекса России. Другие подробности не приводятся.

Блогера задержали 7 марта в Краснодарском крае по делу об отмывании средств в особо крупном размере. В столичной прокуратуре уточнили, что с 2020 по 2024 год Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 млн руб.

По данным надзорного ведомства, подозреваемая перенаправляла деньги на счета других индивидуальных предпринимателей, а затем легализовывала их через оплаты по договору долевого участия.

Против Митрошиной завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК — отмывание денежных средств в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Она была одной из первых российских блогеров-миллионников, оказавшихся фигурантами дела о неуплате налогов. В 2023-м против нее завели дело об уклонении от налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК).