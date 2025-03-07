 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

В МВД заявили, что блогер Митрошина скрывалась от полиции

Сюжет
Дело инстаблогеров
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Блогер Александра Митрошина скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск. Информация об этом содержится в базе розыска ведомства. В карточке значится, что Митрошина разыскивалась по статье Уголовного кодекса России. Другие подробности не приводятся.

Блогера задержали 7 марта в Краснодарском крае по делу об отмывании средств в особо крупном размере. В столичной прокуратуре уточнили, что с 2020 по 2024 год Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 млн руб.

Прокуратура раскрыла суть претензий к блогеру Митрошиной
Общество
Александра&nbsp;Митрошина

По данным надзорного ведомства, подозреваемая перенаправляла деньги на счета других индивидуальных предпринимателей, а затем легализовывала их через оплаты по договору долевого участия.

Против Митрошиной завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК — отмывание денежных средств в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Она была одной из первых российских блогеров-миллионников, оказавшихся фигурантами дела о неуплате налогов. В 2023-м против нее завели дело об уклонении от налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК).

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Саша Митрошина блогеры МВД розыск отмывание денег
Материалы по теме
Прокуратура раскрыла суть претензий к блогеру Митрошиной
Общество
Блогера Митрошину задержали по делу об отмывании средств
Общество
Митрошина предложила создать платформу для блогеров и налоговиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 17:33
Аэропорт Волгограда приостановил полеты «для обеспечения безопасности»Политика, 22:35
Telegram ввел платные сообщенияТехнологии и медиа, 22:30
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 22:22
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛСпорт, 22:12
Зеленский заявил о самой интенсивной работе с командой Трампа насчет мираПолитика, 22:06
Медведев предостерег россиян от «коллективного расслабона»Политика, 22:04
Московское «Динамо» обыграло лидера КХЛ, уступая со счетом 1:3Спорт, 21:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МВД заявили, что блогер Митрошина скрывалась от полицииОбщество, 21:52
Россиянина из системы клуба НХЛ дисквалифицировали на 10 матчей за расизмСпорт, 21:50
Трамп анонсировал «интересное время» в отношениях с ИраномПолитика, 21:38
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Российский чемпион КХЛ стал участником обмена в НХЛСпорт, 21:16
Трамп вновь заявил о близости третьей мировой войныПолитика, 21:15
Белый дом заявил о наличии предложений по санкциям против РоссииПолитика, 21:08