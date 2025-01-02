Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке
Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек, сообщают New York Post и ABC7.
По словам источников NYP, пострадавшие были доставлены в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна. В полиции не раскрыли точное количество пострадавших, но уточнили, что ни один из них не находится в критическом состоянии.
Как пишет New York Daily News со ссылкой на представителя полиции, в розыск объявлен серый автомобиль марки Infiniti, который скрылся с места преступления. Также, по данным газеты, в больнице с места происшествия были доставлены 11 человек.
1 января неизвестный на пикапе въехал в толпу в Новом Орлеане. В результате погибли 15 человек и пострадали около 30, дело было квалифицировано как теракт. По данным ФБР, за рулем Ford был 42-летний гражданин Соединенных Штатов, житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар. После наезда на толпу он вышел из машины и открыл стрельбу, полиция убила его ответным огнем.
В автомобиле нападавшего нашли самодельную взрывчатку и флаг «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), власти полагают, что у Джаббара были сообщники. За несколько часов до атаки нападавший опубликовал в социальных сетях видеоролики, где заявил, «что его вдохновило ИГИЛ, и выразил желание убивать», рассказывал президент США Джо Байден.
Спустя сутки после теракта электропикап Cybertruck взорвался возле входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В результате водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Власти расследуют возможную связь взрыва Cybertruck с терактом в Новом Орлеане.
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