Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке

В полиции не раскрыли ни предварительную причину стрельбы, ни точное количество пострадавших. NYP пишет, что ранения получили не менее 10 человек. Полицейские разыскивают серую Infiniti

Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек, сообщают New York Post и ABC7.

По словам источников NYP, пострадавшие были доставлены в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна. В полиции не раскрыли точное количество пострадавших, но уточнили, что ни один из них не находится в критическом состоянии.

Как пишет New York Daily News со ссылкой на представителя полиции, в розыск объявлен серый автомобиль марки Infiniti, который скрылся с места преступления. Также, по данным газеты, в больнице с места происшествия были доставлены 11 человек.

1 января неизвестный на пикапе въехал в толпу в Новом Орлеане. В результате погибли 15 человек и пострадали около 30, дело было квалифицировано как теракт. По данным ФБР, за рулем Ford был 42-летний гражданин Соединенных Штатов, житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар. После наезда на толпу он вышел из машины и открыл стрельбу, полиция убила его ответным огнем.

В автомобиле нападавшего нашли самодельную взрывчатку и флаг «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), власти полагают, что у Джаббара были сообщники. За несколько часов до атаки нападавший опубликовал в социальных сетях видеоролики, где заявил, «что его вдохновило ИГИЛ, и выразил желание убивать», рассказывал президент США Джо Байден.

Спустя сутки после теракта электропикап Cybertruck взорвался возле входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В результате водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Власти расследуют возможную связь взрыва Cybertruck с терактом в Новом Орлеане.