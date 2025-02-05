В Бельгии разыскивают открывших стрельбу на ж/д станции мужчин

The Independent: двое или трое мужчин открыли стрельбу на ж/д станции в Брюсселе

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Правоохранительные органы Бельгии разыскивают двух или трех мужчин, которые утром в среду открыли огонь на железнодорожном вокзале Брюсселя, сообщает The Independent.

По информации издания, в 6:15 утра по местному времени (8:15 мск) камеры видеонаблюдения зафиксировали перед станцией «Клемансо» на западе города нескольких вооруженных мужчин в капюшонах и балаклавах. При себе у них были предметы, похожие на автоматы Калашникова.

«Мы ищем нескольких подозреваемых. Это небольшая группа; возможно, два или три человека», — сообщила пресс-секретарь полиции Брюсселя Сара Фредерикс.

По ее словам, мужчины скрылись в метро и все еще могут находиться там.

«Они, возможно, все еще вооружены, и мы не хотим идти на ненужный риск. <...> Мы откроем туннели как можно скорее», — заключила Фредерикс.

Тысячи бельгийцев столкнулись с задержками в движении поездов, поскольку полиция перекрыла две основные линии метро, отмечает The Independent. «Мы не знаем, как долго это продлится», — заявил представитель компании общественного транспорта MIVB Гай Саблон.

4 февраля в Швеции в центре образования для взрослых Campus Risbergska на окраине города Эребру произошла стрельба, погибли 11 человек, включая стрелка. Сколько еще получили ранения, пока неизвестно. По данным Dagens Nyheter, всего в Campus Risbergska обучаются около 2 тыс. человек.