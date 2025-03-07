Медведев назвал спецоперацию последствием распада СССР

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События, из-за которых Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, были отдаленным последствием распада СССР, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал на встрече с состоящими в партии женщинами накануне 8 Марта.

Медведев отметил, что «нация сплачивается только в период настоящих испытаний» и при их отсутствии может возникнуть расслабленность, что приводит к очень печальным последствиям, зачастую — и к распаду государства. Он добавил, что за распадом государства, «как правило, следует война».



«Что скрывать: то, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете — это последствие распада Советского Союза», — сказал Медведев.

В июле 2024 года Медведев назвал вступление России в НАТО одним из сценариев развития событий после распада СССР, но подчеркнул, что такое могло произойти только в случае развала страны и отказа от ядерного оружия.