ДТЭК сообщил об ударе по энергообъекту в Днепропетровской области

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Сегодня утром в Днепропетровской области в результате удара получил повреждения энергетический объект компании ДТЭК. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба энергохолдинга.

«Компания продолжает работы по восстановлению энергоснабжения, несмотря на угрозу повторных ударов», — говорится в сообщении.

Информацию о пострадавших, характере повреждения и местоположении объекта в компании не уточнили.

В ночь на 7 марта российские войска нанесли серию высокоточных ударов по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны России, все цели были поражены.

Всего за первую неделю марта российскими силами было нанесено семь групповых ударов, в ходе которых были уничтожены важные объекты, включая военные аэродромы, склады боеприпасов, производственные цеха, пункты управления беспилотниками и места базирования катеров, а также пункты временной дислокации украинских войск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.