Суд арестовал подозреваемого в подрыве банкомата в Москве

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В Москве суд арестовал мужчину, подозреваемого в повреждении банкомата в торговом центре «Свиблово» на Снежной улице. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По предварительным данным, 6 марта 20-летний мужчина поместил петарду в купюроприемник, поджег фитиль, а затем скрылся с места преступления. Полицейские с помощью камер наблюдения установили личность подозреваемого и задержали молодого человека — местного жителя — в тот же день в его квартире.

Задержанный признал вину и рассказал, зачем устроил взрыв. По его словам, он хотел похитить деньги после подрыва банкомата, чтобы пройти платные курсы. Петарды, отметил задержанный, он купил на маркетплейсе.

Однако исполнить задуманное не удалось: после того как мужчина положил в купюроприемник петарду и поджег ее, он выбежал из помещения и, напугавшись, уже не вернулся за деньгами.

Из здания были эвакуированы 120 человек, пострадавших нет, денежные средства в банкомате не пострадали.

Было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса (о хулиганстве). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Правоохранители рассматривают возможность дополнительной квалификации действий задержанного.