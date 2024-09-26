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Военная операция на Украине ,  
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МИД Китая заявил о дружбе и стратегическом партнерстве с Украиной

Ван И: Китай и Украину связывают дружба и стратегическое партнерство
Сюжет
Военная операция на Украине
Китай намерен восстанавливать «практическое сотрудничество» с Украиной, являющейся для него стратегическим партнером, сообщил глава МИД КНР. Вместе с тем он назвал китайский план урегулирования конфликта «наиболее авторитетным»
Ван И
Ван И (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Китай и Украину связывают традиционная дружба, страны уже давно установили стратегические партнерские отношения, заявил глава китайского МИДа Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН.

Глава китайской дипломатии подчеркнул, что Украина и Китай постепенно преодолевают последствия украинского кризиса и восстанавливают «практическое сотрудничество». «В первом полугодии объем торговли увеличился на 17% в годовом исчислении. Китай готов работать с Украиной для поддержания стабильной динамики развития двусторонних отношений».- отметил Ван И.

Вместе с тем он указал, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна, а наиболее авторитетным заявлением являются «четыре принципа», выдвинутые Си Цзиньпином в апреле этого года. «Китай всегда выступал за мирное разрешение споров и за то, чтобы все острые вопросы решались политическим путем посредством диалога. То же самое справедливо и в отношении украинского вопроса. Мы никогда не участвуем в геополитических играх и не ищем личной выгоды», — подчеркнул дипломат.

Тогда лидер КНР для завершения конфликта на Украине предложил придерживаться следующих принципов:

  • сосредоточиться на достижении мира и не преследовать корыстных интересов;
  • работать над деэскалацией ситуации и «не подливать масла в огонь»;
  • создать условия для мирных переговоров и избегать дальнейшего обострения конфликтов;
  • минимизировать негативное влияние конфликта на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных промышленных цепочек поставок.

«Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины», — добавил Ван И.

Он также выразил надежду, что Украина продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся в стране.

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Фото:Cheong Kam Ka / Global Look Press

В мае 2024 года Китай совместно с Бразилией представили свой «мирный план» по урегулированию ситуации на Украине. Он предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боев. Пекин утверждал в августе, что инициативу поддержали «более 110 стран».

План отвергли Украина, Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России. Однако, как выяснила Politico, на Генассамблее ООН Пекин начал вести «закулисную работу» по расширению числа сторонников своего плана прекращения конфликта России и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или китайско-бразильского Устава ООН», — сказал украинский лидер и критически высказался в адрес стран, которые предлагают переговоры с российским президентом Владимиром Путиным или мирные планы, предусматривающие «уступки» Москве.

Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которую Россия называет неприемлемой. Российские власти, со своей стороны, настаивают на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказе Украины от стремления вступить в НАТО.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ван И Китай «Дружба» стратегическое партнерство торговые отношения гуманитарная помощь Военная операция на Украине
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