Bloomberg узнал о планах Зеленского посетить ЮАР

Владимир Зеленский (Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле посетит ЮАР для обсуждения вопросов по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя администрации президента Южно-Африканской Республики Винсента Магвеня.

По информации собеседника агентства, встреча Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой состоится 10 апреля.

«Этот визит является продолжением текущих контактов президента Рамафосы с лидерами России и Украины по вопросу всеобъемлющего мирного процесса, который сможет проложить путь к установлению мира между этими странами», — отметил Магвеня.

Агентство отмечает, что ЮАР занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте.

Объявление о встрече Зеленского и Рамафосы, по мнению Bloomberg, совпало с попытками обоих лидеров наладить отношения с США.

Переговоры украинского президента с президентом США Дональдом Трампом о подписании соглашения о полезных ископаемых закончились перепалкой и досрочным отъездом украинской делегации из Белого дома.

В свою очередь, президент ЮАР имел большие разногласия с американским лидером по вопросам земельной реформы и внешней политики Южной Африки, что привело к заморозке всей помощи, которую США предоставляли ЮАР.