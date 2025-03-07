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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о планах Зеленского посетить ЮАР

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле посетит ЮАР для обсуждения вопросов по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя администрации президента Южно-Африканской Республики Винсента Магвеня.

По информации собеседника агентства, встреча Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой состоится 10 апреля.

«Этот визит является продолжением текущих контактов президента Рамафосы с лидерами России и Украины по вопросу всеобъемлющего мирного процесса, который сможет проложить путь к установлению мира между этими странами», — отметил Магвеня.

Агентство отмечает, что ЮАР занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте.

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Фото:Janos Kummer / Getty Images

Объявление о встрече Зеленского и Рамафосы, по мнению Bloomberg, совпало с попытками обоих лидеров наладить отношения с США.

Переговоры украинского президента с президентом США Дональдом Трампом о подписании соглашения о полезных ископаемых закончились перепалкой и досрочным отъездом украинской делегации из Белого дома.

В свою очередь, президент ЮАР имел большие разногласия с американским лидером по вопросам земельной реформы и внешней политики Южной Африки, что привело к заморозке всей помощи, которую США предоставляли ЮАР.

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Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине Южная Африка Сирил Рамафоса переговоры
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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