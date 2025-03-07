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Москвичей предупредили о сильном ветре 7 марта
Власти Москвы: порывы ветра в столице 7 марта будут достигать 18 м/с
В Москве 7 марта сохранится сильный ветер, его порывы могут достигать 18 м/с, сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.
Ведомство рекомендует горожанам в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
В июне 2024 года в Москве прошел десятибалльный шторм. Тогда в результате урагана двое погибли, 18 человек были госпитализированы. Повреждения получили 643 автомобиля. Ветер повалил 1185 деревьев, его порывы достигали 25 м/с.
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