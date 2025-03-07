Москвичей предупредили о сильном ветре 7 марта

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве 7 марта сохранится сильный ветер, его порывы могут достигать 18 м/с, сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.



Ведомство рекомендует горожанам в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.



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