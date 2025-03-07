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Общество ,  
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Москвичей предупредили о сильном ветре 7 марта

Власти Москвы: порывы ветра в столице 7 марта будут достигать 18 м/с
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве 7 марта сохранится сильный ветер, его порывы могут достигать 18 м/с, сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.

Ведомство рекомендует горожанам в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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Фото:ChasovojPogody / Telegram

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В июне 2024 года в Москве прошел десятибалльный шторм. Тогда в результате урагана двое погибли, 18 человек были госпитализированы. Повреждения получили 643 автомобиля. Ветер повалил 1185 деревьев, его порывы достигали 25 м/с.

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