Мужчина с ножом напал на сотрудницу службы досмотра в аэропорту Алма-Аты

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Мужчина с кухонным ножом взял в заложницы сотрудницу службы досмотра в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

По информации ведомства, мужчина схватил женщину за волосы и стал угрожать ей кухонным ножом. Место заложницы добровольно занял мужчина в коричневой футболке, нападавший отпустил сотрудницу и стоял рядом с мужчиной.

В какой-то момент мужчина в футболке выхватил нож у нападавшего, после чего на нападавшего набросились полицейские.

Правоохранительные органы возбудили по факту нападения уголовное дело.

21 февраля в Москве мужчина напал на двух прохожих и водителя маршрутки. По данным столичной прокуратуры, сначала он поссорился с людьми на улице, затем подошел к транспортному средству, разбил окно и ударил водителя.