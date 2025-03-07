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Мужчина с ножом напал на сотрудницу службы досмотра в аэропорту Алма-Аты

Мужчина с ножом напал на сотрудницу службы досмотра в аэропорту Алма-Аты
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Мужчина с кухонным ножом взял в заложницы сотрудницу службы досмотра в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

По информации ведомства, мужчина схватил женщину за волосы и стал угрожать ей кухонным ножом. Место заложницы добровольно занял мужчина в коричневой футболке, нападавший отпустил сотрудницу и стоял рядом с мужчиной.

В какой-то момент мужчина в футболке выхватил нож у нападавшего, после чего на нападавшего набросились полицейские.

Правоохранительные органы возбудили по факту нападения уголовное дело.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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Теги
нападения с ножом Алма-Ата Казахстан аэропорты уголовное дело
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