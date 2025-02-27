В Новой Москве водитель Hyundai ранил ножом инспектора ГИБДД

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Водитель автомобиля Hyundai Getz в Новой Москве ранил ножом инспектора ГИБДД, остановившего его за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на 24-м километре Киевского шоссе, где инспектор ГИБДД остановил водителя, который нарушил требование знака «Въезд запрещен».

Как пояснили в пресс-службе, водитель иномарки «повел себя неадекватно и попытался продолжить движение, причинив ножом старшему лейтенанту травму руки». Инспектор ГИБДД в ответ применил физическую силу, нарушителя доставили в ОМВД России «Коммунарский» (УВД по ТиНАО).

В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.16 КоАП — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти.

Пострадавший инспектор ГИБДД обратился в больницу, где ему оказали помощь.

На прошлой неделе в Новой Москве мужчины не захотели выполнять требования сотрудников ДПС и напали на них. В результате на нападавших завели уголовное дело.