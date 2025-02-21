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Общество ,  
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Неизвестный на юго-западе Москвы напал на прохожих и водителя маршрутки

Мужчина на юго-западе Москвы напал на двух человек и водителя маршрутки. В настоящее время нападавший задержан, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на Мосфильмовской улице. 54-летний мужчина развязал конфликт с двумя прохожими, нанеся им несколько ударов.

«Затем он подошел к автобусу, несколько раз ударил по стеклу, разбив его, а также нанес рукой несколько ударов водителю маршрутного транспортного средства, угрожая убийством», — пояснили в прокуратуре.

При себе у задержанного был карманный складной нож, фотография которого опубликована в телеграм-канале надзорного ведомства. В прокуратуре не уточнили, наносил ли мужчина удары ножом.

Расследование дела находится на контроле Никулинской межрайонной прокуратуры.

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Накануне шестнадцатилетний подросток напал на двух женщин в чешском городе Градец-Кралове. В результате обе женщины погибли, несмотря на усилия врачей, которые пытались спасти их в течение 40 минут.

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