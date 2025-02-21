Неизвестный на юго-западе Москвы напал на прохожих и водителя маршрутки
Мужчина на юго-западе Москвы напал на двух человек и водителя маршрутки. В настоящее время нападавший задержан, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на Мосфильмовской улице. 54-летний мужчина развязал конфликт с двумя прохожими, нанеся им несколько ударов.
«Затем он подошел к автобусу, несколько раз ударил по стеклу, разбив его, а также нанес рукой несколько ударов водителю маршрутного транспортного средства, угрожая убийством», — пояснили в прокуратуре.
При себе у задержанного был карманный складной нож, фотография которого опубликована в телеграм-канале надзорного ведомства. В прокуратуре не уточнили, наносил ли мужчина удары ножом.
Расследование дела находится на контроле Никулинской межрайонной прокуратуры.
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