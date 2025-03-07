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Военная операция на Украине ,  
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Володин заявил о личном интересе политиков ЕС в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Президентам Франции и Украины, а также премьер-министрам Великобритании и Польши нужны боевые действия на Украине, чтобы сохранить личную власть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Для того, чтобы сохранить личную власть, [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, [премьер-министру Великобритании Киру] Стармеру, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, [премьер-министру Польши Дональду] Туску нужна война на Украине», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Володина, в качестве предлога европейские политики называют безопасность европейских стран, однако «на самом деле» они защищают себя. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже думает о том, как сохранить власть, отметил председатель Госдумы.

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Фотогалерея 
Фото:Christian Hartmann / Reuters

Володин объяснил стремления европейских лидеров тем, что в США к власти пришли республиканцы, которым политики ЕС не могут быть партнерами из-за противоположных взглядов по ключевым вопросам.

«Евролидеры это тоже понимают, но при этом хотят остаться у власти», — заключил председатель Госдумы.

6 марта в Брюсселе прошел экстренный саммит Евросоюза. На нем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы на €800 млрд. Лидеры европейских стран одобрили его и договорились ускорить мобилизацию необходимых инструментов и финансирования для укрепления безопасности ЕС и защиты граждан.

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Вячеслав Володин Госдума Эмманюэль Макрон Кир Стармер Дональд Туск Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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