В столовой для участников саммита ЕС заметили российский флаг

Российский флаг заметили в буфете в месте проведения саммита ЕС в Брюсселе, о нем сообщил Euractiv.

«Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете [Европейского] совета, где их встречает российский флаг», — говорится в публикации.

Там находятся флаги и других стран, включая Иран, Украину и Китай, отметили журналисты.

6 марта лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит в Брюсселе в «решающий момент для Украины и европейской безопасности». Президент Франции Эмманюэль Макрон несколькими днями ранее заявил, что цель встречи — «усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования».