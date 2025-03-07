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Военная операция на Украине ,  
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В столовой для участников саммита ЕС заметили российский флаг

Сюжет
Военная операция на Украине

Российский флаг заметили в буфете в месте проведения саммита ЕС в Брюсселе, о нем сообщил Euractiv.

«Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете [Европейского] совета, где их встречает российский флаг», — говорится в публикации.

Там находятся флаги и других стран, включая Иран, Украину и Китай, отметили журналисты.

«Решающий момент для европейской безопасности»: как проходит саммит ЕС
Фотогалерея 
Фото:Christian Hartmann / Reuters

6 марта лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит в Брюсселе в «решающий момент для Украины и европейской безопасности». Президент Франции Эмманюэль Макрон несколькими днями ранее заявил, что цель встречи — «усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования».

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Теги
Евросоюз Брюссель российский флаг саммит ЕС
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