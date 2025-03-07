Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки дронов

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали». — говорится в сообщении.

В 23:49 мск Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи было сбито четыре беспилотника.

Накануне утром российские военные сбили два украинских дрона над Черным морем и Крымом за 10 минут (с 11:30 до 11:40 мск).