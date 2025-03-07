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Война санкций ,  
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Глава МИД Китая обвинил США в «ответе на добро злом»

Сюжет
Война санкций

Соединенным Штатам не стоит «отвечать на добро злом» и вводить «произвольные тарифы» против Китая, заявил министр иностранных дел страны Ван И.

«Ни одна страна не должна воображать, что она может подавлять Китай и в то же время поддерживать с ним хорошие отношения», — сказал он.

По словам министра, Китай еще в 2019 году по просьбе США ввел запрет на все вещества, связанные с фентанилом. Но злоупотребление им в Соединенных Штатах — это проблема, с которой США должны бороться самостоятельно, добавил глава МИДа.

Ван И также призвал США проанализировать, чего «они добились за эти годы тарифных и торговых войн»: как изменился их торговый дефицит, стали ли американские товары более конкурентноспособными, а уровень жизни людей выше.

Глава китайского МИДа добавил, что сотрудничество принесет странам взаимную выгоду, а на произвольное давление Китай обязательно примет контрмеры.

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В ночь на 4 марта президента США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. Свое решение он мотивировал тем, что Пекин «не способен принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил», в Соединенные Штаты.

В ответ Минкоммерции Китая ввело дополнительные пошлины в размере 15% на импортируемую курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты начали действовать дополнительные пошлины в размере 10%.

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