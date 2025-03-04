В МИДе Китая ответили на решение Трампа начать тарифную войну

Линь Цзянь (Фото: Johannes Neudecker / Dpa / Global Look Press)

США следует провести консультации с Китаем, если хотят решить проблему с фентанилом, но не начинать тарифную войну. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Global Times.

«Если у США есть другие намерения и они готовы вести тарифную войну, торговую войну или любую другую войну, Китай ответит тем же. Мы призываем США отказаться от своей тактики запугивания и как можно скорее вернуться к диалогу и сотрудничеству», — сказал он.

Представитель МИДа также назвал «справедливым и необходимым» шагом решение Министерства коммерции страны ввести дополнительные пошлины в размере 10–15% на сельскохозяйственную продукцию из США.

По словам Линь Цзяня, «основная причина проблемы с фентанилом кроется в самих США», а Китай, «исходя из гуманизма и дружеских чувств к американскому народу, принял решительные меры, чтобы помочь США справиться с проблемой фентанила».

Представитель китайского МИДа также отметил, что многие американцы неоднократно выражали свою благодарность Китаю, однако Вашингтон оклеветал Пекин и переложил на него ответственность.

В ночь на 4 марта президента США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. Свое решение он мотивировал тем, что Пекин «не способен принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил», в Соединенные Штаты.

В ответ Минкоммерции Китая ввело дополнительные пошлины в размере 15% на импортируемую курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты начали действовать дополнительные пошлины в размере 10%.