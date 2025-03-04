 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В МИДе Китая ответили на решение Трампа начать тарифную войну

Сюжет
Война санкций
Линь Цзянь
Линь Цзянь (Фото: Johannes Neudecker / Dpa / Global Look Press)

США следует провести консультации с Китаем, если хотят решить проблему с фентанилом, но не начинать тарифную войну. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Global Times.

«Если у США есть другие намерения и они готовы вести тарифную войну, торговую войну или любую другую войну, Китай ответит тем же. Мы призываем США отказаться от своей тактики запугивания и как можно скорее вернуться к диалогу и сотрудничеству», — сказал он.

Представитель МИДа также назвал «справедливым и необходимым» шагом решение Министерства коммерции страны ввести дополнительные пошлины в размере 10–15% на сельскохозяйственную продукцию из США.

По словам Линь Цзяня, «основная причина проблемы с фентанилом кроется в самих США», а Китай, «исходя из гуманизма и дружеских чувств к американскому народу, принял решительные меры, чтобы помочь США справиться с проблемой фентанила».

Представитель китайского МИДа также отметил, что многие американцы неоднократно выражали свою благодарность Китаю, однако Вашингтон оклеветал Пекин и переложил на него ответственность.

Китай ответил на начало тарифной войны с США
Политика
Фото:Nathan Howard / Getty Images

В ночь на 4 марта президента США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. Свое решение он мотивировал тем, что Пекин «не способен принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил», в Соединенные Штаты.

В ответ Минкоммерции Китая ввело дополнительные пошлины в размере 15% на импортируемую курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты начали действовать дополнительные пошлины в размере 10%.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Китай США тарифы торговая война
Материалы по теме
Китай ответил на начало тарифной войны с США
Политика
Трамп официально начал тарифную войну с Китаем, Мексикой и Канадой
Политика
Тарифы Трампа ударят по поставкам в США авокадо, перца и автомобилей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
В Канаде пообещали отключить свет в США в случае введения ими тарифовПолитика, 13:20
Трамп выбрал 5 криптовалют для госрезерва. Почему именно их и что не такКрипто, 13:14
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 13:14
Премьер-министр Австралии допустил отправку миротворцев на УкраинуПолитика, 13:04
НКР присвоило АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» рейтинг AА-.ru, прогноз — стабильныйКредитные рейтинги, 13:03
Суперкомпьютер обновил прогнозы на победу в ЛЧ перед 1/8 финалаСпорт, 13:02
Решетников назвал признаки охлаждения экономики РоссииЭкономика, 13:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Филиппинах во время сражения с повстанцами пропал истребительПолитика, 12:59
Кремль оказался не в курсе намерений США смягчить санкции против РоссииПолитика, 12:55
Трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева похоронили в ДагестанеСпорт, 12:51
РСТ оценил потенциал российского энотуризмаВино, 12:51
Маленькую команду грызут паразиты. Как понять, что ваш бизнес под угрозойPro, 12:44
Интерьер без правил: как смешать разные стили в квартире или домеНедвижимость, 12:41
Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А»Спорт, 12:35