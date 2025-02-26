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Военная операция на Украине ,  
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Economist назвал, кто от Европы может противостоять Трампу и Путину

Economist: ЕС стоит выдвинуть одного лидера противостоять Трампу и Путину
Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон мог бы стать человеком, который представит Европу за столом переговоров об урегулировании между Россией и Украиной, другие лидеры не подходят на эту роль, пишет Economist
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Kin Cheung / Getty Images)

Европе, чтобы участвовать в мирных переговорах об урегулировании между Россией и Украиной, нужно выдвинуть представителя, который стал бы «единым посредником» между европейскими странами и остальными государствами, пишет The Economist. Этот человек должен быть способен «выдержать» совместные фотосессии с президентами России, США и Украины Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Обычно интересы Европы представляют несколько человек, но в данном случае это невозможно. В администрации Трампа ранее заявляли, что не видят европейцев как непосредственных участников переговоров, а сам республиканец вряд ли выделит Европе больше одного места за столом. Украина попросила Европу выбрать представителя, но не назвала имени, пишет журнал.

Economist допускает, что им мог бы стать французский президент Эмманюэль Макрон, и называет его кандидатом на должность «мистера Европа». Он поддерживал контакты с Трампом еще во время первого срока республиканца (как пишет The Guardian, когда-то Макрон считался европейским «заклинателем Трампа), и на встрече в Белом доме 24 февраля показал, что сохранил с ним хорошие отношения. Перед поездкой в Вашингтон Макрон проконсультировался с европейскими лидерами, а также созвал два саммита в Париже для обсуждения гарантий безопасности для Киева.

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Эмманюэль Макрон

Главный недостаток Макрона заключается в том, что ему не доверяют «ястребы» из Северной и Центральной Европы, пишет Economist: до начала полномасштабного конфликта Москвы и Киева он выступал за «стратегический диалог» с Россией по вопросам безопасности. В то же время Макрон одним из первых европейских лидеров выступил с предложением отправить войска на Украину.

Противники кандидатуры Макрона в качестве представителя Европы на переговорах могут отдать предпочтение экс-председателю Евросовета, премьеру Польши Дональду Туску. Варшава тратит на оборону больше, чем другие страны НАТО (в 2025 году расходы должны составить 4,7% ВВП), что понравится сторонникам Трампа. Однако власти исключают отправку войск на Украину, и у них сложные отношения с украинским руководством. К тому же, пишет Economist, страны Западной Европы не захотят, чтобы «воинственно настроенный» Туск действовал от их имени.

Рассуждая о лидерах других крупных стран Европы, Economist отмечает, что у будущего канцлера Германии Фридриха Мерца «много дел» после выборов, в частности, нужно сформировать правительство. Испанский премьер Педро Санчес не входит в число самых ярых сторонников Украины. Мостом между США и Европой мог бы стать британский премьер Кир Стармер, но Brexit изолировал Соединенное Королевство от ЕС, пишет журнал. Премьер Италии Джорджа Мелони — идеологическая союзница американского президента, но ей нужно понять, «как быть одновременно и проукраинским, и протрамповским» политиком.

Российский президент Владимир Путин, комментируя реакцию представителей Европы на его разговор с Трампом и российско-американскую встречу в Эр-Рияде, заявил: «Но при чем здесь европейцы? Это касается двусторонних российско-американских отношений». По словам Путина, когда конфликт России и Украины начнет обсуждаться по существу, Москва не откажется от участия европейских стран.

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