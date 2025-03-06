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Политика ,  
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Минкультуры Украины не выпустило Верку Сердючку на гастроли в Европу

Андрей&nbsp;Данилко (Верка Сердючка) в центре
Андрей Данилко (Верка Сердючка) в центре (Фото: Jessica Gow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Минкультуры Украины не выдало украинскому артисту Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, а также его команде разрешение на выезд из страны, в связи с чем артисты были вынуждены перенести свои зарубежные концерты. Об этом Данилко сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией).

«Уважаемые друзья! В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры и несмотря на заранее представленные документы группа народного артиста Украины Андрея Данилко «VERKA SERDUCHKA & BAND» не получила разрешение (письмо содействия) на выезд», — написал артист.

По его словам, в связи с решением ведомства были перенесены концерты, которые должны были состояться в ближайшие дни в марте в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге.

Верка Сердючка заявила о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ
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Верка Сердючка (Андрей Данилко)

3 марта 2025 года Минкультуры Украины приостановило выдачу документов для выезда за границу журналистов и деятелей культуры. Решение связано с тем, что многие мужчины, получив разрешение, не возвращаются в страну из-за мобилизации.

В феврале 2024 года Данилко сообщил о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ. Причиной такого решения стало выступление артиста в Дубае в 2022 году, в ходе которого он высказал проукраинскую позицию о конфликте с Россией.

Данилко, комментируя данный запрет, заявил, что «выступал не на корпоративе, а на концерте, куда могли прийти все желающие». Он пояснил, что официальная причина пожизненного запрета на пересечение границы ОАЭ «не указана ни в одном документе».

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Теги
Украина Верка Сердючка артисты Минкультуры Украины гастроли Европа
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