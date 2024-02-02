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Верка Сердючка заявила о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ

Украинский певец Андрей Данилко сообщил о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ
Певец Андрей Данилко заявил, что ему пожизненно запретили въезд в ОАЭ из-за высказанной проукраинской позиции во время выступления в Дубае. Он считает это решение «личной местью» российского руководства
Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Украинскому артисту Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, пожизненно запретили въезд на территорию ОАЭ. Об этом сообщило агентство «РБК Украина» со ссылкой на пресс-службу певца.

По данным агентства, причиной для такого решения стало выступление Данилко в Дубае в 2022 году, во время которого он высказал проукраинскую позицию о конфликте с Россией. «РБК Украина» отмечает, что власти ОАЭ усмотрели в этом действии артиста «разжигание межнациональной розни».

Данилко, комментируя данный запрет, заявил, что «выступал не на корпоративе, а на концерте, куда могли прийти все желающие». По его словам, официальная причина пожизненного запрета на пересечение границы ОАЭ «не указана ни в одном документе».

«Нужно понимать, что это не делается по желанию властей ОАЭ, это делается по указанию российского руководства. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично над ними смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России», — приводит слова Данилко «РБК Украина».

РБК направил запрос в пограничную службу ОАЭ.

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В 2022 году Сердючке на 50 лет запретили въезд на территорию России. Газета «Известия» со ссылкой на источники отмечала, что причиной таких мер стала его критика военной операции России на Украине.

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