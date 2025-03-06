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Общество ,  
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Пограничники США перехватили лодку с мигрантами из России

Фото: uscg.mil
Фото: uscg.mil

Пять мигрантов из России и Доминиканской Республики пытались добраться до западного побережья Пуэрто-Рико на лодке, но были перехвачены погранично-таможенной службой США с участием береговой охраны США и полиции Пуэрто-Рико. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы США.

28 февраля пограничники заметили подозрительное судно, движущееся без огней, примерно в пяти морских милях (около 9 км) от прибрежного города Агуадилья. Они связались с полицией Пуэрто-Рико и береговой охраной США, которые перехватили лодку и обнаружили на борту пятерых мигрантов — троих мужчин из Доминиканской Республики и двух россиян (мужчину и женщину).

Биометрические данные показали, что один из мигрантов из Доминиканской Республики был ранее депортирован за преступления. Граждане России были переданы для дальнейшего расследования и депортации министерству внутренней безопасности США.

Один из задержанных, пуэрториканец Давид Мота-Кастильо, был арестован и предстал перед судом по обвинению в повторном незаконном пересечении границы.

Сектор Рейми, где произошло задержание, охватывает территорию Пуэрто-Рико и Виргинских островов США. Это единственный пограничный сектор США, расположенный за пределами континентальной части страны.

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В 2022 году недалеко от Багамских островов произошло крушение лодки с мигрантами. Лодка перевернулась недалеко от острова Нью-Провиденс, в результате чего погибли 17 человек. Среди погибших было 15 женщин, один мужчина и ребенок.

На борту судна находилось около 60 человек, только 25 из них удалось спасти. Многие из находившихся на борту были не найдены. Предположительно лодка направлялась в Майами.

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Теги
Доминиканская Республика США Пуэрто-Рико граждане России нелегальные мигранты
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