При крушении лодки с мигрантами у Багамских островов погибли 17 человек

У Багамских островов перевернулась лодка с мигрантами, погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Axios со ссылкой на багамские власти.

Среди погибших 15 женщин, один мужчина ребенок, уточнили власти.

По данным издания, 25 человек удалось спасти, трое из них находятся в больнице, 20 переданы иммиграционной службе.

Как сообщает Axios, лодка перевернулась в море недалеко от острова Нью-Провиденс. Поисково-спасательные работы на месте инцидента будут продолжены, так как многие из находившихся на борту считаются пропавшими без вести. Cогласно данным предварительного расследования, всего в лодке было около 60 человек. Предположительно лодка следовала в Майами.

В конце июня полиция города Сан-Антонио в штате Техас США нашла прицеп грузовика с 46 телами, еще 16 человек вытащили оттуда и доставили в больницы, передает Ksat. Люди находились в 18-колесном грузовике без кондиционера и воды. Женщины, мужчины, подростки умерли от теплового удара, сообщил начальник пожарной охраны Сан-Антонио Чарльз Худ.