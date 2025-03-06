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Политика ,  
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Путин заявил о недооценке русского характера

Путин: противники России часто недооценивали характер русского человека
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация президента России)

Противники России недооценивают характер русского человека, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого: в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры», — сказал Путин.

Лавров сравнил Макрона с Наполеоном из-за слов о «российской угрозе»
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Эмманюэль Макрон

Накануне, 5 марта, французский президент Эмманюэль Макрон в обращении к нации назвал Россию «угрозой Франции и Европе», он заявил, что хочет инициировать дискуссию по поводу защиты европейских союзников французским ядерным оружием.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на слова Макрона, отметив, что такая ядерная риторика представляет угрозу для России, и сравнил его с Наполеоном.

После слов президента Франции представитель МИДа Мария Захарова задалась вопросом о цели предстоящего приезда нового французского посла. Она напомнила, что ранее посол заявил, что собирается развивать отношения с Россией.

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Владимир Путин Россия Наполеон Франция Эмманюэль Макрон
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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