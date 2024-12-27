Студент извинился перед свердловской полицией за попытку поджечь банкомат
Студент медицинского университета попросил прощения у полиции Екатеринбурга за попытку поджечь банкомат в торговом центре на ул. 8 Марта в Чкаловском районе города, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД Свердловской области.
Против 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ — покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. В качестве наказания ему грозят исправительные работы, либо до пяти лет заключения. Статью не стали переквалифицировать на террористическую.
«Задержанный на месте происшествия с поличным молодой человек при допросе дал признательные показания, раскаялся в содеянном и сообщил сыщикам, что ему стыдно за свой противоправный поступок», — сказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Студента обманули по распространенной мошеннической схеме, представившись работниками МТС и ФСБ. Его попросили запустить фейерверк рядом с банкоматом, чтобы «помочь изобличить преступника».
Горелых призвал жителей региона проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону или в мессенджерах. Он настоятельно рекомендовал не передавать свои сбережения и не брать кредиты по просьбе «доброжелателей», кем бы они себя ни называли.
Ночью 26 декабря в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина под влиянием мошенников врезался на автомобиле в здание военкомата и поджег машину.
В конце декабря в Санкт-Петербурге произошел ряд взрывов и поджогов по указке мошенников. Главными жертвами мошенников стали пенсионеры и подростки. Продавец магазина электроники бросил несколько бутылок с горючим в здание, где располагаются почта и банк. В тот же день несовершеннолетняя девушка подожгла полицейский автомобиль.
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