В США успешно запустили в первый полет космический корабль Boeing
На мысе Канаверал во Флориде успешно запущена ракета-носитель Atlas V с пилотируемым космическим кораблем Starliner производства Boeing. Трансляцию на YouTube вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
После запуска Starliner успешно отделился от ракеты и сейчас работает на собственных двигателях, передает CNN. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суни Уильямс, стыковка запланирована на 6 июня.
Для корабля Starliner это первый полет, отмечает телеканал. Уилмору и Уильямс предстоит оценить удобство сидений и работу оборудования.
Ракету с кораблем удалось запустить не с первого раза, 1 июня автоматика отменила запуск за три секунды до старта. В NASA начали изучение причин отмены этого пуска, там допустили, что возникла проблема с оборудованием.
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