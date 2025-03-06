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Политика ,  
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Хантер Байден попросил суд отклонить его иск против помощника Трампа

Хантер Байден
Хантер Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, обратился в федеральный суд Калифорнии с просьбой отклонить иск против бывшего помощника президента Трампа Гаррета Зиглера из-за финансовых проблем, сообщил NBC со ссылкой на судебные документы.

В них адвокаты Байдена призывают отклонить его иск, так как истец столкнулся со значительным спадом доходов и накопил долги, исчисляемые миллионами долларов.

По заявлению адвокатов, финансовые проблемы Байдена усугубились после лесных пожаров в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе в январе, в ходе которых «на долгое время» пострадал арендуемый им дом.

Джо Байден 9 января сообщил, что дом его сына сгорел дотла.

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Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США, 9 января 2025 года

Байден подал в суд на бывшего помощника Трамп Гаррета Зиглера в сентябре 2023 года. В своем иске он утверждал, что Зиглер и основанная им компания Marco Polo опубликовали в интернете 128 тыс. электронных писем. По словам Зиглера, эти письма находились в ноутбуке Хантера Байдена.

5 марта Байден сообщил, что столкнулся с резким падением доходов. После публикации мемуаров и продажи собственных картин он рассчитывал, что его будут приглашать выступать на публичные мероприятия, но этого не произошло. Байден добавил, что столкнулся с резким спадом продаж своей книги.

В декабре 2024 года Байдена обвинили в задолженности на $300 тыс. долларов за аренду квартиры в Лос-Анджелесе в 2019–2020 годах. В этом же месяце президент США Джо Байден помиловал своего сына, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

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