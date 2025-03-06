Хантер Байден попросил суд отклонить его иск против помощника Трампа

Хантер Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, обратился в федеральный суд Калифорнии с просьбой отклонить иск против бывшего помощника президента Трампа Гаррета Зиглера из-за финансовых проблем, сообщил NBC со ссылкой на судебные документы.

В них адвокаты Байдена призывают отклонить его иск, так как истец столкнулся со значительным спадом доходов и накопил долги, исчисляемые миллионами долларов.

По заявлению адвокатов, финансовые проблемы Байдена усугубились после лесных пожаров в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе в январе, в ходе которых «на долгое время» пострадал арендуемый им дом.

Джо Байден 9 января сообщил, что дом его сына сгорел дотла.



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