Минобороны подало к НПО «Алмаз» иск на 111 млн рублей

Предприятие НПО «Алмаз» (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Министерство обороны России решило через суд взыскать с производителя систем противовоздушной обороны (ПВО) Научно-производственного объединения (НПО) «Алмаз» 111 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иск. Карточка дела доступна в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Согласно данным картотеки, иск поступил в суд 4 марта 2025 года и пока не принят к рассмотрению. Основания исковых требований и другие подробности дела не приводятся.

В феврале 2025 года Минобороны России подало в суд на Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) им. В.В. Бахирева. В общей сложности было подано 14 исков. В семи из них ведомство потребовало обязать разработчика заключить лицензионный договор. Заседания назначены на 26 марта, 25 и 29 апреля, 21 мая 2025 года.

НПО «Алмаз» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, занимающееся разработкой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО). Входит в состав концерна «Алмаз — Антей». Предприятие основано в 1947 году как «Специальное бюро № 1», впоследствии неоднократно меняло названия. С 2015 года объединение находится под санкциями Евросоюза, США, Канады и Швейцарии.