Минобороны вновь подало в суд на разработчика снарядов и орудий

В Арбитражный суд Москвы 14 и 21 февраля поступило 14 исков Минобороны к НИМИ им. В.В. Бахирева, требование половины из них — заключение лицензионного договора. Осенью ведомство сочло неудовлетворительной модернизацию оружия

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России вновь подало в суд на Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) им. В.В. Бахирева, следует из данных в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. На это обратили внимание «РИА Новости».

На момент публикации РБК суд зарегистрировал семь исков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Они поступили 21 февраля и еще не приняты к рассмотрению. Суть исковых требований пока не опубликована.

Еще семь исков Минобороны к НИМИ им. В.В. Бахирева поступили в суд 14 февраля. В них ведомство требует обязать разработчика заключить лицензионный договор. Заседания назначили на 26 марта, 25 и 29 апреля, 21 мая.

РБК направил запрос в Минобороны России и НИМИ им. В.В. Бахирева.

НИМИ им. В.В. Бахирева специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов для полевой, танковой, морской артиллерии. Предприятие разрабатывает взрыватели и снаряды, артиллерийское, ракетное и стрелково-пушечное вооружение, а также проектирует технологические машины и комплексы для Минобороны.

Осенью прошлого года Минобороны потребовало в судебном порядке взыскать с разработчика более 29 млн руб. ТАСС со ссылкой на знакомый с материалами дела источник уточнял, что речь идет о неудовлетворительных работах по модернизации вооружений для нужд армии.

С начала 2024 года произошла серия арестов генералов и гражданских служащих Минобороны, а также компаний, выполняющих госзаказ, в рамках дел о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями. Фигурантами одного из таких стали работники ГК «Пикет», которых обвинили в поставке некачественных бронежилетов военнослужащим на сумму свыше 2 млрд руб. По данным источников ТАСС, подозреваемыми также могут стать сотрудники Минобороны.