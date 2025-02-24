 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны вновь подало в суд на разработчика снарядов и орудий

В Арбитражный суд Москвы 14 и 21 февраля поступило 14 исков Минобороны к НИМИ им. В.В. Бахирева, требование половины из них — заключение лицензионного договора. Осенью ведомство сочло неудовлетворительной модернизацию оружия
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России вновь подало в суд на Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) им. В.В. Бахирева, следует из данных в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. На это обратили внимание «РИА Новости».

На момент публикации РБК суд зарегистрировал семь исков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Они поступили 21 февраля и еще не приняты к рассмотрению. Суть исковых требований пока не опубликована.

Еще семь исков Минобороны к НИМИ им. В.В. Бахирева поступили в суд 14 февраля. В них ведомство требует обязать разработчика заключить лицензионный договор. Заседания назначили на 26 марта, 25 и 29 апреля, 21 мая.

В деле о бракованных бронежилетах нашлись подозреваемые из Минобороны
Политика
Фото:Дмитрий Дадонкин / ТАСС

РБК направил запрос в Минобороны России и НИМИ им. В.В. Бахирева.

НИМИ им. В.В. Бахирева специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов для полевой, танковой, морской артиллерии. Предприятие разрабатывает взрыватели и снаряды, артиллерийское, ракетное и стрелково-пушечное вооружение, а также проектирует технологические машины и комплексы для Минобороны.

Осенью прошлого года Минобороны потребовало в судебном порядке взыскать с разработчика более 29 млн руб. ТАСС со ссылкой на знакомый с материалами дела источник уточнял, что речь идет о неудовлетворительных работах по модернизации вооружений для нужд армии.

С начала 2024 года произошла серия арестов генералов и гражданских служащих Минобороны, а также компаний, выполняющих госзаказ, в рамках дел о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями. Фигурантами одного из таких стали работники ГК «Пикет», которых обвинили в поставке некачественных бронежилетов военнослужащим на сумму свыше 2 млрд руб. По данным источников ТАСС, подозреваемыми также могут стать сотрудники Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли

Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия Минобороны Московский арбитражный суд иски боеприпасы вооружение разработчик
Материалы по теме
Арестованный за кражи экс-сотрудник Минобороны отправился на спецоперацию
Политика
Минобороны подало иск к изобретателю способа «пеленгации целей»
Общество
Бывший военпред Минобороны стал фигурантом дел о мошенничестве и взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с СШАПолитика, 14:03
Минобороны вновь подало в суд на разработчика снарядов и орудийПолитика, 14:01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ДельтаЛизингРБК Компании, 14:00
ЕС ввел санкции против Евтушенкова, Зюзина и АвдолянаПолитика, 13:56
В РФС заявили о планах привлечь иностранных судей на матчи в этом сезонеСпорт, 13:54
Аналитики БКС включили акции «ИКС 5» в топ-5 дивидендных акцийИнвестиции, 13:53
BFMTV узнал подробности взрыва в консульстве России в МарселеОбщество, 13:32
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
В Твери во время концерта певицы Ваенги умерла одна из зрительницОбщество, 13:29
Взломщики Bybit отмывали деньги через выпуск мемкоиновКрипто, 13:27
Лавров рассказал, когда Киев и Москва были «в одном часе» от соглашенияПолитика, 13:25
Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт с клубом еще на два годаСпорт, 13:24
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 13:22
Путин созвонился с Си ЦзиньпиномПолитика, 13:21
В Кремле ответили на заявление США о шансе достижения мира на этой неделеПолитика, 13:18