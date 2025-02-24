Минобороны вновь подало в суд на разработчика снарядов и орудий
Минобороны России вновь подало в суд на Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) им. В.В. Бахирева, следует из данных в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. На это обратили внимание «РИА Новости».
На момент публикации РБК суд зарегистрировал семь исков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Они поступили 21 февраля и еще не приняты к рассмотрению. Суть исковых требований пока не опубликована.
Еще семь исков Минобороны к НИМИ им. В.В. Бахирева поступили в суд 14 февраля. В них ведомство требует обязать разработчика заключить лицензионный договор. Заседания назначили на 26 марта, 25 и 29 апреля, 21 мая.
РБК направил запрос в Минобороны России и НИМИ им. В.В. Бахирева.
НИМИ им. В.В. Бахирева специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов для полевой, танковой, морской артиллерии. Предприятие разрабатывает взрыватели и снаряды, артиллерийское, ракетное и стрелково-пушечное вооружение, а также проектирует технологические машины и комплексы для Минобороны.
Осенью прошлого года Минобороны потребовало в судебном порядке взыскать с разработчика более 29 млн руб. ТАСС со ссылкой на знакомый с материалами дела источник уточнял, что речь идет о неудовлетворительных работах по модернизации вооружений для нужд армии.
С начала 2024 года произошла серия арестов генералов и гражданских служащих Минобороны, а также компаний, выполняющих госзаказ, в рамках дел о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями. Фигурантами одного из таких стали работники ГК «Пикет», которых обвинили в поставке некачественных бронежилетов военнослужащим на сумму свыше 2 млрд руб. По данным источников ТАСС, подозреваемыми также могут стать сотрудники Минобороны.
Читайте РБК в Telegram.
Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа
Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы
Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли
Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской