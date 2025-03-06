Коллеги режиссера Шерстобитова назвали возможную причину его смерти

Илья Шерстобитов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Режиссер Илья Шерстобитов, умерший 5 марта, по предварительным данным, скончался из-за проблем с сердцем. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР), где Шерстобитов работал, режиссер рассказал коллегам, что чувствовал себя плохо и был госпитализирован.

«Ему стало плохо, его забрали в НИИ им. Склифосовского. Сделали операцию, он лежал на ИВЛ. Видимо, его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем», — пояснили в ГИТР.

Собеседник агентства отметил, что в больнице Шерстобитов связался с коллегами и попросил перенести занятия со студентами.

«Он до конца думал о студентах. В субботу у него должны были быть занятия. Он позвонил из Склифосовского и попросил передать, что у него будет отмена занятий и, когда он выйдет из больницы, он их возместит», — рассказали агентству в пресс-службе ГИТР.

О смерти режиссера, известного по фильму «Каникулы президента», стало известно 5 марта.

Илья Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года. Он был автором короткометражек «ОнО», «Шаги» и «S», а также документального фильма «Курская битва». Известность режиссеру принесла комедия «Каникулы президента» 2018 года, в которой главную роль исполнил Дмитрий Грачев. Шерстобитов также принимал участие в создании нескольких сериалов и фильмов, включая «Венец творения», «Вспоминая тебя», а также «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали».