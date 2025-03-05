Умер режиссер Шерстобитов, снявший «Каникулы президента»

Илья Шерстобитов (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Режиссер Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет, сообщил Институт кино и телевидения (ГИТР), в котором он работал.

«5 марта на 49-м году ушел из жизни наш коллега — талантливый режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов», — говорится в сообщении.

В институте не уточнили причину смерти режиссера и дату прощания с ним. Shot пишет, что Шерстобитову в пятницу, 28 февраля, резко стало плохо, после чего его госпитализировали в московскую больницу. По данным телеграм-канала, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года. Он является режиссером короткометражек «ОнО», «Шаги» и «S», а также документального фильма «Курская битва» и сериала «На правах матери». В 2018 году Шерстобитов снял комедию «Каникулы президента», главную роль в которой исполнил актер Дмитрий Грачев — «двойник» Владимира Путина.

В роли продюсера Шерстобитов также участвовал в создании сериалов «Венец творения» и «Вспоминая тебя», фильмов «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали» и «Документалист. Охотник за призраками».