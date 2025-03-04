Умер театральный режиссер Михаил Мокеев

Михаил Мокеев (Фото: teatr_shepkina / Telegram)

Умер театральный режиссер и педагог Драматического театра им. М.Щепкина в Белгороде Михаил Мокеев, сообщила пресс-служба театра.

Режиссеру было 73 года. Причину его смерти, а также место и время прощания в театре не уточнили.

Мокеев закончил Школу-студию МХАТ и был учеником Олега Ефремова.

«Михаил Дмитриевич <...> сыграл большую роль в творческой жизни щепкинцев на переломе 1990-х — нулевых. Его спектакль «Ромео и Джульетта» 1997 года стал настоящим событием в театральной жизни Белгорода», — говорится в сообщении.

Мокеев родился в Петрозаводске. За годы карьеры поставил более 20 спектаклей в театрах Москвы. Также режиссировал постановки в Австрии, Англии, Ирландии и США. Кроме того, был режиссером пяти сериалов.