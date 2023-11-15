Start объяснил исчезновение мема о Гагарине из «Вампиров средней полосы»

Сцена из сериала «Вампиры средней полосы» с граффити «Юра, мы все...» была вырезана, так как создатели не успели приобрести авторские права на изображение космонавта Юрия Гагарина, объяснил Start

Фото: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

Онлайн-кинотеатр Start объяснил РБК, почему из шестой серии второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» пропала сцена с граффити «Юра, мы все...»: у компании не было авторских прав на изображение космонавта.

«Шестая серия второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» действительно вышла с изображением Юрия Гагарина. Но буквально через пару дней, в январе 2023, мы перезалили эпизод, в этой версии граффити на стене не было. Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка», — сказали РБК в компании.

В этой сцене главный герой хочет наказать мальчиков за то, что те рисуют граффити на стене дома, но когда видит изображение Юрия Гагарина и подпись «Юра, мы все...», соглашается с текстом и сам дописывает фразу.

На то, что из сериала вырезали сцену с граффити «Юра, мы все...», первым обратил внимание блогер BadComedian (Евгений Баженов). Изначальная серия с шуткой шла 55 минут и 7 секунды, теперь на платформе Start хронометраж серии составляет 54 минуты 33 секунды.

«Вампиры средней полосы» — российский детективно-мистический сериал с Юрием Стояновым в главной роли. Первый сезон вышел 18 марта 2021 года, второй — 13 декабря 2022 года, ожидается третий сезон.

Сериал повествует о жизни вампиров из Смоленска. В городе несколько веков живет вампирский клан под руководством патриарха деда Славы (Юрий Стоянов). Вампиры защищают граждан от проблем, а те предоставляют немного крови. Весь первый сезон семья пыталась разобраться с загадочными убийствами, произошедшими под Смоленском.