 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Start объяснил исчезновение мема о Гагарине из «Вампиров средней полосы»

Start убрал мем о Гагарине из «Вампиров средней полосы» из-за авторских прав
Сцена из сериала «Вампиры средней полосы» с граффити «Юра, мы все...» была вырезана, так как создатели не успели приобрести авторские права на изображение космонавта Юрия Гагарина, объяснил Start
Фото: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»
Фото: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

Онлайн-кинотеатр Start объяснил РБК, почему из шестой серии второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» пропала сцена с граффити «Юра, мы все...»: у компании не было авторских прав на изображение космонавта.

«Шестая серия второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» действительно вышла с изображением Юрия Гагарина. Но буквально через пару дней, в январе 2023, мы перезалили эпизод, в этой версии граффити на стене не было. Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка», — сказали РБК в компании.

В этой сцене главный герой хочет наказать мальчиков за то, что те рисуют граффити на стене дома, но когда видит изображение Юрия Гагарина и подпись «Юра, мы все...», соглашается с текстом и сам дописывает фразу.

Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Контакт»
Общество
Максим Виторган

На то, что из сериала вырезали сцену с граффити «Юра, мы все...», первым обратил внимание блогер BadComedian (Евгений Баженов). Изначальная серия с шуткой шла 55 минут и 7 секунды, теперь на платформе Start хронометраж серии составляет 54 минуты 33 секунды.

«Вампиры средней полосы» — российский детективно-мистический сериал с Юрием Стояновым в главной роли. Первый сезон вышел 18 марта 2021 года, второй — 13 декабря 2022 года, ожидается третий сезон.

Сериал повествует о жизни вампиров из Смоленска. В городе несколько веков живет вампирский клан под руководством патриарха деда Славы (Юрий Стоянов). Вампиры защищают граждан от проблем, а те предоставляют немного крови. Весь первый сезон семья пыталась разобраться с загадочными убийствами, произошедшими под Смоленском.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык
РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Виктория Громова Виктория Громова
сериал Юрий Гагарин авторские права сцена
Материалы по теме
Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Контакт»
Общество
Собственные сериалы принесли онлайн-кинотеатрам рекордную выручку
Технологии и медиа
Генпродюсер НТВ рассказал о резком росте стоимости создания сериалов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 97,78 (-0,75) Инвестиции, 14 ноя, 16:25 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 91,26 (-0,86) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:53
Ввод жилья в России в октябре упал на четверть Недвижимость, 12:49
ФСБ задержала собиравшего данные в Тюменской области агента Украины Политика, 12:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:47
Ожидание за доплату: как изменить практику овербукинга на авиарейсах Тренды, 12:46
Захарова заявила о превращении МОК в ком в горле мирового спорта Спорт, 12:45
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 12:42
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Кремль ответил предупреждением на планы проверять танкеры с нефтью Политика, 12:41
Криптовалютная биржа OKX запустила собственный блокчейн Крипто, 12:37
В Калининградской области предложили ввести штрафы за склонение к аборту Общество, 12:34
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 12:30
Почему нельзя выкладываться полностью к 11 утра: советы профессора из США Pro, 12:28
На Чукотке возникли перебои со связью из-за поврежденного кабеля Общество, 12:26
Курс евро упал ниже ₽97 впервые за четыре месяца Инвестиции, 12:21