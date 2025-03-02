ЦИК Абхазии объявила о победе Гунбы на выборах президента

И.о. главы государства получил 54,73% голосов, его соперник Адгур Ардзинба — 41,54%, объявила ЦИК

Бадра Гунба (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Бадра Гунба избран президентом Абхазии, сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на данные ЦИК. Гунба с ноября 2024 года по январь 2025-го был и.о. главы государства, а до этого — вице-президентом.

Он получил 54,73% голосов, сказал глава ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге. У его соперника Адгура Ардзинбы 41,54% голосов. Ардзинба с 2015 по 2020 год был вице-премьером и министром экономики. В 2020-м он основал республиканскую общественную организацию (РОО — в силу абхазского законодательства легче создать ее, чем политическую партию) «Абхазское народное движение».

Явка превысила 70%, сообщал накануне глава ЦИК.

Гунба в ходе выступления перед своими сторонниками поблагодарил всех за участие в выборах и гражданскую позицию. Говоря об итогах выборов, он отметил: «Это должно стать победой всего народа Абхазии».

Выборы президента Абхазии были назначены после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов предыдущий глава государства Аслан Бжания досрочно покинул пост. Первый тур прошел 15 февраля, в нем, кроме Гунбы и Ардзинбы, участвовали еще три кандидата — бывший торгпред Абхазии в России (2010–2024) Олег Барциц, бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023) Роберт Аршба, председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Накануне состоялся второй тур выборов.